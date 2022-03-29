atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 17. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 29 Mart Salı günü ekranlara gelen 17. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 17. bölüm bilgileri...

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DESTAN 17. BÖLÜM KONUSU

Ulu Ece için yolun sonu mu?

Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?

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Akkız va Batuga duygularını saklayamıyorlar

Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır. Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur. Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?

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Balamir ve Çoplan'ın sonları

Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar. Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?

Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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