ABD'nin en çok dinlenen şarkıcılarından Halsey ile birlikte olan Türk asıllı senarist Alev Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Alev Aydın ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, Alev Aydın kimdir? İşte yanıtı...
ALEV AYDIN KİMDİR?
Alev Aydın, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarıdır.
Small Shots (2017), HipMen: Los Angeles filmlerinin senaristidir. Alev Aydın; çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York, Antalya'da bulundu. Hayatını Amerika'da sürdürüren ünlü senarist; Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı.
2019 yılından beri ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Halsey ile bir ilişkisi vardır. Çiftin 14 Temmuz 2021'de Ender Ridley Aydın adında bir erkek çocuğu olmuştur.