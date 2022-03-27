Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 27 Mart Pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümünde birçok ünlü isim, yarışmacılara eşlik edecek. İlk olarak Anlat Bakalım Özel yayınlanacak sonrasında ise Birleşme Partisi Futbol karşılaşması oynanacak. Futbol mücadelesine Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da konuk olarak katıldı. Programın izleyicileri, "Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor Anlat Bakalım ve Birleşme Futbol Müsabakası ne zaman yayınlanacak" gibi araştırmalar yapıyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

TV 8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Dokunulmazlığı bir kez daha kaybeden Gönüllüler takımı, Evrim'in ardından ikinci eleme adayı olarak Hikmet'i seçmişti. Survivor'da bugün (27 Mart Pazar) farklı oyunlar oynanacak.



📺SURVIVOR'DA BİRLEŞME FUTBOL MÜSABAKASINI KİM KAZANDI?

Survivor'ın yayınlanan son fragmanında, ünlü konukların da katıldığı Anlat Bakalım Özel ile Birleşme Futbol Müsabakası oynandı. Birleşme Futbol Müsabakası'na Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da katıldı. Mücadeleyi kazanan Sergen Yalçın'ın takımı kazandı.



SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, 27 Mart Pazar akşamı sezonun en eğlenceli ve keyifli Anlat Bakalım bölümünde yarıştı. Birbirinden ünlü ve eski Survivor yarışmacıları ile en fazla kelime bilmeye gayret eden isimler, ödül için rekabet etti. Anlat Bakalım Özel oyununun ödülü ise dondurma oldu. Oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.

🧐SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor All Star'da oynanan iki dokunulmazlık oyununun da kaybedeni Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler, ilk olarak Evrim'i eleme adayı olarak belirledi. İkinci oyununun ardından yapılan konseyde ise Gönüllüler takımının ikinci eleme adayı Hikmet oldu.

💥ELİF GÖREN SURVIVOR'I BIRAKTI💥

Bu arada Ünlüler takımından Elif Gören, sağlık ve mental sorunlar yaşadığı için yarışmayı bıraktı. Bu gelişme sonrası Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. Birleşme partisine mevcut takımlarla gidilecek.