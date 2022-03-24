Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 36. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız 35. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 36. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 36. ve en son yayınlanan bölümü...

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 36. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Camdaki Kız 35. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 36. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 36. ve en son yayınlanan bölümü...

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Adil'in ölümüyle yıkılan Nalan, teselliyi yine Hayri'de bulur. Feride, Nalan'a aksini söylese de, Adil'in ölümüyle ilgili kendini suçlar. Adil'in ani ölümü, Cavit'in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz. Feride'den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder ama yaptıklarına pişman olacaktır. Ağrıları devam eden Muzo ise, yavaş yavaş Pera'ya ısınmaya başlar.

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE