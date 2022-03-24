Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 36. bölümü, 24 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Adil'in ölümüyle yıkılan Nalan, teselliyi yine Hayri'de bulur. Feride, Nalan'a aksini söylese de, Adil'in ölümüyle ilgili kendini suçlar. Adil'in ani ölümü, Cavit'in Koroğlu ailesine yaklaşmasına yol açar ama Gülcihan bundan hiç mutlu olmaz. Feride'den intikam almaya karar veren Cana, konağa gelir ve bildikleriyle onu tehdit eder ama yaptıklarına pişman olacaktır. Ağrıları devam eden Muzo ise, yavaş yavaş Pera'ya ısınmaya başlar.

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 36. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE