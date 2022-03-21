Ünlü oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı Pınar Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Pınar Aydın ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, Pınar Aydın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Aydın'ın eşi kim? Pınar Aydın ile ilgili bilgiler haberimizde...

Ekranların uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da oynadığı karakterle hayran kitlesi kazanan Pınar Aydın gündem oldu. İnternet kullanıcıları, arama motorlarında "Pınar Aydın kimdir?", "Pınar Aydın kaç yaşında?", "Pınar Aydın nereli?", "Pınar Aydın'ın eşi kim?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Pınar Aydın kimdir? İşte detaylar...

PINAR AYDIN KİMDİR?

Pınar Aydın, 16 Temmuz 1981 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Türk oyuncu, şarkıcı ve söz yazarıdır.

Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.

2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur.

2011 yılında "Dur Dedim" adlı bir albüm yayımlamıştır.

PINAR AYDIN'IN EŞİ KİM?

Pınar Aydın, 2015 yılında eski futbolcu Harun Ovalıoğlu ile evlendi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.