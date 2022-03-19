Survivor All Star 2022'de nefes kesen mücadele devam ediyor. Survivor'ın son bölümünde Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal, bulaşık mevzusu yüzünden büyük bir tartışma yaşadı. İki yarışmacı da birbirinin üzerine yürürken, takım arkadaşları Batuhan ve Mert'i zor sakinleştirdi. Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal arasındaki kavga sonrası acil durum konseyi toplandı. İşte detaylar...

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de büyük bir tartışma yaşandı. Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal, şiddetli bir tartışma yaşadı. İkili takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal, tencere yıkaması konusundan dolayı sert bir şekilde tartıştı. Yarışmanın başından beri sık sık gerginlik yaşayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına giriyor. Bir anda gerilen ikili birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan, "Yeter. Ben bitiriyorum" sözleriyle isyan ediyor.

Birbirinin üzerine yürüyen ikiliyi takım arkadaşları ayırdı. Batuhan ile Mert arasında yaşanan kavga sonrası acil durum konseyi toplandı.