Filistin kökenli iş insanı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen Bella Hadid, bugüne kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia etmişti. Genç model, yıllar sonra ilk kez 14 yaşında burun estetiği yaptırdığını itiraf etti.
Bella Hadid'den samimi açıklamalar! Estetik...
Dünyaca ünlü model Bella Hadid bugüne kadar inkar ettiği estetik olduğu iddialarını yaptığı açıklamayla doğruladı. Küçük yaşta burun estetiği operasyonu geçiren Bella Hadid, bu konudaki pişmanlığını dile getirdi. Ünlü model açıklamasında "Kendimi Gigi'den çirkin bulurdum" dedi. İşte o samimi açıklamalar...
Daha önce herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini iddia eden 25 yaşındaki model, genç yaşında yaptırdığı burun estetiği için şimdilerde pişman olduğunu açıkladı. Hadid, "Keşke atalarımın burnunu hiç değiştirmeseydim" dedi.
"KENDİMİ GIGI'DEN ÇİRKİN BULURDUM"
Vogue dergisine konuşan Hadid, bir süredir anoreksiya ile savaş verdiğinden bahsederken, bundan dolayı depresyon tedavisi gördüğünü de anlattı. Ünlü model, ablası Gigi Hadid'e kıyasla kendini her zaman daha 'çirkin' bulduğunu ama daha havalı hissettiğini belirtti.