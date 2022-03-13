Dövüş sanatlarını konu alan Ip Man serisinde izleyiciler aksiyona doyuyor. Filmde dövüşçülerin tek amacı ise dövüş sanatlarını tüm dünyaya yaymak ve kötülüğün karşısında durmaktır. Peki Ip Man serisinin konusu ne? Ip Man filmleri hangi sırayla izlenir? Ip Man serisi oyuncuları kimlerdir? İşte filme dair tüm detaylar...

Dövüş sanatları konusunda uzman olan Ip Man etkileyici bir mücadeleye başlıyor. Tek amacı ise dövüş sanatlarını tüm dünyaya yaymak ve kötülüğün karşısında durmaktır. Başarılı bir seri olan Ip Man filmi seyircinin beklentisini fazlasıyla karşılamakla birlikte unutulmaz filmler arasına girmeyi başarmıştır.

Ip Man Serisi Filmleri ve İsimleri

Serinin içinde yer alan filmlerin isimleri ; Ip Man, Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4: Final.

Ip Man Serisi İzleme Sırası

Aksiyon dozu yüksek olan ve dövüş sanatlarına fazlaca yer verilen bu serideki film sayısı 4 tanedir.

1. Ip Man

2. Ip Man 2

3. Ip Man 3

4. Ip Man 4: Final

1. Ip Man

Ip Man karakteri serinin ilk filmi ile karşımıza çıkıyor. İyilikten yana olan Ip Man her zaman doğru yolda ilerlemiş ve dövüş yeteneğini hep kötülere karşı kullanmıştır.

Ip Man Konusu

Temsil ettiği dövüş türünü insanlara anlatmak ve savaşın insanlara yıkım getirdiğini göstermek için yola çıkan Ip Man bu yolda birçok zorlukla karşılaşacaktır. Bakalım bu mücadeleyi istediği gibi kazanabilecek mi?

Ip Man Vizyon Tarihi

12 Aralık 2008

Ip Man Oyuncuları

Donnie Yen

Simon Yam

Lynn Xiong

Hiroyuki Ikeuchi

Ka Tung Lam

Ip Man Yönetmeni

Wilson Yip

Ip Man Bütçesi

11 milyon Usd

Ip Man Hasılatı

22 milyon Usd

2. Ip Man 2

İlk filmin devamı olan bu bölümde Ip Man karakteri bir kez daha karşımıza çıkıyor.

Ip Man 2 Konusu

Dövüş sanatları ustası Ip Man tekniğini ve yeteneğini kullanarak geliştirdiği sanatını yaymak için harekete geçiyor.

Ip Man 2 Vizyon Tarihi

29 Nisan 2010

Ip Man 2 Oyuncuları

Donnie Yen

Karena Ng

Kent Cheng

Ip Man 2 Yönetmeni

Wilson Yip

Ip Man 2 Bütçesi

12 milyon Usd

Ip Man 2 Hasılatı

49 milyon Usd

3. Ip Man 3

Serinin 3. filminde aksiyon ve heyecan hiç eksilmeden devam ediyor.

Ip Man 3 Konusu

Huzurlu bir hayata adım atan Ip Man bunu devam ettirmek ister. Ancak, oğlunun okuldan arkadaşı olan bir öğrencinin babası ile karşılaşması bunu değiştirecektir. Yağmacılara karşı harekete geçen Ip Man bu mücadelesinde yalnız değildir.

Ip Man 3 Vizyon Tarihi

5 Şubat 2016

Ip Man 3 Oyuncuları

Donnie Yen

Mike Tyson

Karena Ng

Ip Man 3 Yönetmeni

Wilson Yip

Ip Man 3 Bütçesi

36 milyon Usd

Ip Man 3 Hasılatı

157 milyon Usd

4. Ip Man 4: Final

Serinin bu son halkası ile efsane dövüş sanatları yapımı Ip Man serisi son buluyor.

Ip Man 4: Final Konusu

Amerika'da dövüş okulu açan Bruce Lee yanlış bir yolda ilerlemektedir. Bunu öğrenen dövüş hocası Ip Man öğrencisinin yanın gitmeye ve duruma el koymaya karar verir.

Ip Man 4: Final Vizyon Tarihi

1 Ocak 2020

Ip Man 4: Final Oyuncuları

Donnie Yen

Scott Adkins

Danny Kwok-Kwan Chan

Ip Man 4: Final Yönetmeni

Wilson Yip

Ip Man 4: Final Bütçesi

52 milyon Usd

Ip Man 4: Final Hasılatı

175 milyon Usd