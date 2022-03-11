SURVİVOR 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TV8 Suvivor 2022 - 46 bölümde neler olacak?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor'ın 12 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümü merak ediliyor. Arama motorlarında Survivor 11 Mart, Survivor izle, Survivor All Star izle gibi ifadeler de yer aldı. Peki, Survivor'da 12 Mart Cumartesi günü fragmanı yayınlandı mı?? Survivor 12 Mart Cumartesi günü neler yaşanacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 11:34