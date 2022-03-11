Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 12 Mart 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirildi mi?
Şans oyunları sevenler '12 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
SAYISAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son olarak 9 Mart Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi, 12 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
İşte 9 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 12 Mart Cumartesi günü yapılacak çekiliş, 21.30'da yapılacak ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlanacak.
9 MART ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
15 - 32 - 68 - 69 - 81 - 84 Joker: 29 Süperstar: 17
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