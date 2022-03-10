Konuk olduğu bir televizyon programının ardından trend olan Nazan Şoray ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın hayatıyla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Nazan Şoray kimdir? İşte detaylar...
NAZAN ŞORAY KİMDİR?
Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkan Şoray'ın kız kardeşi olan Şoray, sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yaptı. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Daha sonra 45'lik plakların artık satmaz olduğu günlerde piyasaya çıkan Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile o günlerde kayda değer bir ticari başarı yakaladı. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalamıştı ancak 2011 yılında Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü. 30'dan fazla filmde rol almıştır. İlk filmi 1968 yılında Yılmaz Duru ile oynadığı "Vicdan" rolüyle 14 yaşındayken çekilen "Cesur Yabancı" dır.
NAZAN ŞORAY DİSKOGRAFİ
Albümler
Teselliye Sen Gerek (1981)
Dünyanın Sekizinci Harikası (1984)
Naz Dudaklım (1991)
Deli Rüya (1994)
45'likler ve Single
Sevmiyor Derlerse Sakın İnanma / Çocuk mu Sandın Beni (1970)
Merhaba Dedim / Pişman Olsan Da (1978)
Seninle Doğmak / Yalnızlık (1979)
Hal Hal / İyi Diyelim İyi Olalım (1980)
Mültecin Olayım (2011)
Olay Bu (2014)
Steril Sevda (2016)
İçimde Fırtınalar (2019)
Adrese Teslim (2021)
NAZAN ŞORAY FİLMLERİ
1968
Yakılacak Kitap
Cesur Yabancı
Azize
Yedi Köyün Zeynebi
1969
Yuvasızlar
Söyleyin Anama Ağlamasın
Yaşayan Hatıralar
Cezaları Ölümdü
Mihracenin Gözdesi
Garibin Mezarını Taştan Oyun
Dönüşü Olmayan Yol
Kapıcının Kızı Leyla
Allı Gelin
Sevdalı Gelin
Dost Hançeri
1970
Ölüm Pazarı
Öldürmeya Yeminliyim
Yazı mı Tura mı
On Kadına Bir Erkek
Kan ve Kurşun
Kan Kusturacağım
Kaderin Oyunu
Kaderim
Babaların Günahı
Aşk Sürgünü
Anadolu Kini
Amber
1971
Şahinler Diyarı
Vurguncular
Newyorklu Kız
Kirli Eller
Katil Kim
Afacan Küçük Serseri
1972
Yirmi Yıl Sonra
1975
Kazım'a Ne Lazım
1981
Acı Günler
1984
Balayı