Şarkıcı ve oyuncu Nazan Şoray, katıldığı bir televizyon programından sonra gündem oldu. İnternet kullanıcıları, Nazan Şoray ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın kardeşi olan Nazan Şoray kimdir? Kaç yaşında? Nazan Şoray'ın rol aldığı filmler neler? Nazan Şoray ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Konuk olduğu bir televizyon programının ardından trend olan Nazan Şoray ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın hayatıyla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Nazan Şoray kimdir? İşte detaylar...

NAZAN ŞORAY KİMDİR?

Nazan Şoray, 19 Ocak 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkan Şoray'ın kız kardeşi olan Şoray, sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yaptı. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Daha sonra 45'lik plakların artık satmaz olduğu günlerde piyasaya çıkan Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile o günlerde kayda değer bir ticari başarı yakaladı. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalamıştı ancak 2011 yılında Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü. 30'dan fazla filmde rol almıştır. İlk filmi 1968 yılında Yılmaz Duru ile oynadığı "Vicdan" rolüyle 14 yaşındayken çekilen "Cesur Yabancı" dır.

NAZAN ŞORAY DİSKOGRAFİ

Albümler

Teselliye Sen Gerek (1981)

Dünyanın Sekizinci Harikası (1984)

Naz Dudaklım (1991)

Deli Rüya (1994)

45'likler ve Single

Sevmiyor Derlerse Sakın İnanma / Çocuk mu Sandın Beni (1970)

Merhaba Dedim / Pişman Olsan Da (1978)

Seninle Doğmak / Yalnızlık (1979)

Hal Hal / İyi Diyelim İyi Olalım (1980)

Mültecin Olayım (2011)

Olay Bu (2014)

Steril Sevda (2016)

İçimde Fırtınalar (2019)

Adrese Teslim (2021)

NAZAN ŞORAY FİLMLERİ

1968

Yakılacak Kitap

Cesur Yabancı

Azize

Yedi Köyün Zeynebi

1969

Yuvasızlar

Söyleyin Anama Ağlamasın

Yaşayan Hatıralar

Cezaları Ölümdü

Mihracenin Gözdesi

Garibin Mezarını Taştan Oyun

Dönüşü Olmayan Yol

Kapıcının Kızı Leyla

Allı Gelin

Sevdalı Gelin

Dost Hançeri

1970

Ölüm Pazarı

Öldürmeya Yeminliyim

Yazı mı Tura mı

On Kadına Bir Erkek

Kan ve Kurşun

Kan Kusturacağım

Kaderin Oyunu

Kaderim

Babaların Günahı

Aşk Sürgünü

Anadolu Kini

Amber

1971

Şahinler Diyarı

Vurguncular

Newyorklu Kız

Kirli Eller

Katil Kim

Afacan Küçük Serseri

1972

Yirmi Yıl Sonra

1975

Kazım'a Ne Lazım

1981

Acı Günler

1984

Balayı