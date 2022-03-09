Bodrum Masalı adlı diziyle ünlenen Serel Yereli ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündem olan Serel Yereli'nin hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Peki, Serel Yereli kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Serel Yereli'nin hayatıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Bir dönemin popüler dizilerinden Bodrum Masalı'nda oynayan Serel Yereli'nin hayatıyla ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Serel Yereli ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Serel Yereli kimdir? İşte Serel Yereli ile ilgili tüm bilgiler...

SEREL YERELİ KİMDİR?

Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli olan Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir Göztepe'de doğdu. Babasını 2011 yılında 16 yaşında iken kaybeden Yereli, Londra'da ortaokulda iken müzikal oyunculuk eğitimine başladı. Şarkı söylemeye 4 yaşında iken başlayan Serel Yereli, Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynadı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada "Serel'in Uzay Gemisi" adlı projesi ile ödülünü kazandı.

İzmirli olan ve Bodrum Masalı dizisiyle tanıdığımız Buse Serel Yereli, İstanbul Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde okuyor. Daha önce sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme gelen Serel Yereli, bir süredir hayatını yurt dışında sürdürüyor.