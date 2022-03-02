Survivor'da kim elendi? Survivor 2022 All Star elenen isim kim? Adaya kim veda etti?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 3. ve 4. eleme adayının ortaya çıkmasıyla birlikte adaya veda edecek olan isim merak konusu oldu. Survivor'da 2 Mart Çarşamba günü yayınlanan bölümde bir yarışmacı adaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor 2022 All Star elenen isim kim? Adaya kim veda etti? İşte tüm detaylar...

Survivor 2022 All Star'da yayınlanan son bölümün ardından eleme adayları ve iletişim oyununu kazanan takım merak ediliyor. İletişim oyunu için kıyasıya mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımında kazananlar belli oldu.

Peki Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da çarşamba akşamı iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme adayları belli oldu. Cumartesi günü ilk eleme adayı Evrim olmuştu. İkinci eleme adayı Aşkım seçilirken, 3. ve 4. eleme adayları Yasin ile Gökhan oldu. Survivor'a veda eden isim ise Aşkım oldu.



