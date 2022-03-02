atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 84. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, 83. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 84. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 84. ve en son yayınlanan bölümü...

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 84. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, 83. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 84. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 84. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM KONUSU

Vezir Alemşah kayı obasını basıp hatunları tutukluyor!

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo : Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Emel Dede, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker

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