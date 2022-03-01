ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR? Şahin Kendirci kaç yaşında ve nereli? İşte Şahin Kendirci'nin hayatı ve son hali

Bir televizyon programında yayınlanan eğlence programına konuk olan şarkıcı ve oyuncu Şahin Kendirci, internette en çok arananlar listesine girdi. Ünlü şarkıcı Müslüm Gürses'in hayatını anlattığı 'Müslüm' filminde sergilediği oyunculukla beğeni toplayan Şahin Kendirci'nin hayatıyla ilgili bilgiler aratılıyor. Peki, Şahin Kendirci kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

Bir televizyon programında yayınlanan eğlence programına katılan genç şarkıcı Şahin Kendirci'nin hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Şahin Kendirci ile ilgili bilgileri arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Şahin Kendirci kimdir? İşte Şahin Kendirci ile ilgili tüm bilgiler...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Türk ses sanatçısı ve sinema oyuncusudur. Çocuk yaşta katıldığı bir yarışma programında sempatik tavırları ve küçük yaşına rağmen etkileyici sesiyle tanındı. 2014 yılında katıldığı şarkı yarışmasını kazandı. Yarışmanın ardından 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer almıştır. 2018 yılında gösterime giren Müslüm filminde 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırdı.

Aslen Şanlıurfa'lı olan Şahin Kendirci 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 5 kardeşi olan Kendirci'nin ikiz kardeşi de vardır.

ŞAHİN KENDİRCİ FİLMOGRAFİ

2019 - Şampiyon (dizi)

2018 - Müslüm

2015 - Bana Masal Anlatma