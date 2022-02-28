Bir dönemin en popüler dizilerinden Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerde Arda Kural ile birlikte başrol oynayan Yıldız Asyalı ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı kaç yaşında?, nereli, boyu kaç? Yıldız Asyalı evli mi? Yıldız Asyalı'nın eşi kim? Peki, oyuncu Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu Yıldız Asyalı, geçtiğimiz günlerde Eyvah Babam dizisinde başrol oynadığı eski sevgilisi Arda Kural ile bir araya gelmişti. Arda Kural ile buluşmalarının ardından gündem olan Yıldız Asyalı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Yıldız Asyalı kimdir? İşte detaylar...

✨YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1.63 boyundaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Yıldız Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.

23 Kasım 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile evlenmiştir. Ayşe Mira adlı bir kızı var. Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi.

📌KARİYERİ

📺Televizyon

Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı, dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti. Asyalı'nın, oyunculuk yeteneğini ilk olarak gösterdiği dizi, anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı birtakım olayları konu almıştır. Sevilen dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü. Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı. Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.

🎵Müzikal

Müzikal kariyeri tam olarak küçüklüğünde sunmuş olduğu Kanal D Çocuk Kulubü'nde her program bitişinde çaldığı kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla başlamıştır. 2008 senesinde Seda Telciler ve Burcu Canbaş ile Grup Mp3 adlı grubu kurdu. Grubun ilk albümündeki "Sevmek Zamanı" adlı şarkısı hariç bütün şarkıların söz ve müziği Yıldız Asyalı'ya aittir. Yıldız Asyalı'nın Grup Mp3 ile birlikteliği uzun sürmedi. Grubun kurulduğu sene sanatçı gruptan ayrıldığını açıkladı.

🎬YILDIZ ASYALI FİLMOGRAFİ

1998-2001 Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü

2001 - Çifte Bela

2002 - Yıldızların Altında

2003-2006 Hayat Bilgisi

2004 - Avrupa Yakası

2006 - Daha Neler, Aşkın Dansı-Sevgi Emektir, Şarkılar Susmasın

2007 - Yasak Elma, Şöhret Okulu

2008 - Pulsar

2009-2010 Kahve Bahane, Adab-ı Muaşeret

2011 - Akasya Durağı

2014 - Asayiş Berkemal

2016 - Hayat Bazen Tatlıdır

2017-2019 Elif

2020 - Mucize Doktor