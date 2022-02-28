SURVIVOR SEMA AYDEMİR YARIŞMADAN AYRILDI MI? Survivor Sema ile Seda ikiz mi? Survivor Sema ile Seda küs mü?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarında Survivor'da yeni bölüm merakla bekleniyor. Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölüm öncesi yarışmacılardan Sema ile Seda arasındaki diyalog damga vurdu. Survivor takipçileri, Sema'nın Ada Konseyi'nde yaptığı açıklama sonrası ise Sema'nın yarışmayı bırakıp bırakmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Survivor Sema yarışmayı bırakacak mı? Sema ile Seda arasında neler yaşandı. İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi günkü yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Seda ile Sema arasında yaşananlar merak edilirken, Sema'nın Ada Konseyi'nde yaptığı açıklamalar "Sema yarışmadan ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Survivor Sema yarışmadan ayrılacak mı? Sema ile Seda arasında ne yaşandı? İşte merak edilenler...

SEMA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Survivor fragmanında Seda'nın bağırması sonrasında Sema "Ne oldu?" ifadesini kullandı. Seda ise "Kolum ağrıyor. Ne olacak? Kolum ağrıyor." yanıtını verdi.

Olayın sonrasında Sema ise ada konseyinde "Yarın öbür gün başka şeyler olacak. Bu başka şeyleri benim kaldıracak gücüm yok. Yani kararlarım var, bunlarla ilgili." ifadelerini kullandı. Açıklamanın üzerine ise Atakan'ın "Ne dedin sen şimdi Sema?" dediği an fragmana yansıdı. Tüm bu konuşmaların sorasında "Sema yarışmayı bırakacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Soru işaretlerinin cevabı yeni bölümde ortaya çıkacak.