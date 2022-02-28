Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi günkü yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Seda ile Sema arasında yaşananlar merak edilirken, Sema'nın Ada Konseyi'nde yaptığı açıklamalar "Sema yarışmadan ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Survivor Sema yarışmadan ayrılacak mı? Sema ile Seda arasında ne yaşandı? İşte merak edilenler...
SEMA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?
Survivor fragmanında Seda'nın bağırması sonrasında Sema "Ne oldu?" ifadesini kullandı. Seda ise "Kolum ağrıyor. Ne olacak? Kolum ağrıyor." yanıtını verdi.
Olayın sonrasında Sema ise ada konseyinde "Yarın öbür gün başka şeyler olacak. Bu başka şeyleri benim kaldıracak gücüm yok. Yani kararlarım var, bunlarla ilgili." ifadelerini kullandı. Açıklamanın üzerine ise Atakan'ın "Ne dedin sen şimdi Sema?" dediği an fragmana yansıdı. Tüm bu konuşmaların sorasında "Sema yarışmayı bırakacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Soru işaretlerinin cevabı yeni bölümde ortaya çıkacak.