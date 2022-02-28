ÇILGIN SEDAT KİMDİR? Nereli, kaç yaşında? Çılgın Sedat'ın gerçek ismi ne? Çılgın Sedat'ın oğlu kim? Çılgın Sedat şarkıları

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Çılgın Sedat sahne adıyla tanınan Sedat Kapurtu gündem oldu. Bir zamanlar ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da da yer alan Çılgın Sedat ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. İşte Çılgın Sedat (Sedat Kapurtu) ile ilgili merak edilenler...

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Sedat Kapurtu, bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat 1 Kasım 1973'te İstanbul'da İstanbul'da doğdu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu da eski futbolcudur.

Sedat Kapurtu; tekvando, karate ve kick boks ile ilgilenirken, Muay Thai hakemliği de yaptı.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir. Yağız Kapurtu ve Siraç Kapurtu isminde iki çocuğu vardır.

ÇILGIN SEDAT ALBÜMLERİ

2000: Delikanlı Gibi

2002: Bastıra Bastıra Aşk

2004: Bir Daha Mı Tövbe

2007: Siraç Bebeğime

ÇILGIN SEDAT FİLMOGRAFİ

2020 - Laz Kit

2018 - Benim Adım Osssman (Osman)

2004 - Koçero