Elif Buse Doğan, hem sesiyle hem de güzelliğiyle izleyenlerin takdirini topladı. Her Pazar akşamı eğlence programıylala seyirciyle buluşan başarılı isim, 22 Şubat Salı günü de bir programa konuk oldu. Programın yayınlanmasıyla da Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? araştırmaları yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Elif Buse Doğan, müzik hayatına henüz 7 yaşındayken dedesinden öğrendiği bağlama ile adım attı ve öğrencilik yıllarından itibaren sahnelerde yer aldı, birçok ödüle layık görüldü. Son olarak bir programa konuk olan Elif Buse Doğan izleyenlerin beğenisini kazandı.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

1993 yılında Kocaeli'de doğan Elif Buse Doğan, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başlayan başarılı sanatçı, ilköğretim eğitimi devam ederken, Kocaeli'de ilköğretim öğrencileri arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından mezun olan Elif Buse Doğan, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda birincilikle tamamladı.

Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan başarılı isim, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla birlikte birçok konserde yer aldı.

2016-2017 yılları arasında eğlence programı hazırlayıp sunan Elif Buse Doğan, "ELİF ZAMANI" isimli ikinci solo albümünü ise 23 Şubat 2018'de çıkardı.

Elif Buse Doğan, şimdilerde Serkan Çağrı ile beraber müzik kanalında her hafta yayınlanan eğlence programını sunuyor.

ELİF BUSE DOĞAN EVLİ Mİ?



Instagramda, @elifbusedogan ismiyle yer alan ve Elif Buse Doğan'ın evli olduğu yönünde bir haber bulunmuyor.