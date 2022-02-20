Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ile nişanlanarak evlilik yolunda önemli bir adım attı. Mustafa Sandal ile ilgili bilgileri merak eden internet kullanıcıları, ünlü şarkıcı ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Mustafa Sandal kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Mustafa Sandal ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Şarkılarıyla 7'den 70'e hayran kitlesi kazanan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile nişanlanarak evlilik yolunda önemli bir adım attı. Mustafa Sandal'ın Melis Şütşurup işe nişanlanmasının ardından ünlü şarkıcıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Mustafa Sandal kimdir? İşte detaylar...

🎤MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. 90'lı yılların başlarında çok sayıda şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan sanatçı 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi. İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödül kazandı. 1998 yılında Detay adlı çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Mustafa Sandal bu albümle de önemli bir ticari başarı yakaladı ve "Aya Benzer" isimli parçasıyla listelerde 1 numara oturdu. Ardından Sony Music'le sözleşme imzaladı ve Araba adlı albümünü dünyanın dört bir tarafında satışa sundu. "Araba" ve "Aya Benzer" parçalarıyla yurt dışında da tanınırlığını artırdı. 2000 yılında Akışına Bırak isimli 4. stüdyo albümünü çıkardı. 2002 yılında çıkardığı Kop adlı albümüyle "En İyi Erkek Sanatçı" dalında ödül kazandı. 2003 yılında Universal Music-Polydor etiketiyle Seven adını verdiği çalışmasını yurt dışında dinleyicilere sundu ve 1 yıl sonra İste isimli albümünü Türkiye'de yayınladı. 2005 yılında yurt dışında piyasaya çıkardığı "İsyankar" adlı single çalışması ile Almanya'da 150 bin tirajı geçerek "Gold Record (Altın Plak)" ödülünü kazandı. 2007 yılında tekrar Türkiye piyasasına yönelen sanatçı Devamı Var ve 2009 yılında çıkardığı Karizma adlı albümlerinin ardından 2011'de Gülben Ergen'le birlikte çıkardığı "Şıkır Şıkır" adlı single çalışması o yılın en çok indirilen şarkısı oldu. 2012 yılında 10. stüdyo albümü olan Organik'i çıkarttı. 2013 yılından itibaren single çalışmalarına yönelen sanatçı Tesir Altında isimli çalışmasını piyasaya sürdü ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan single'ı oldu. 2018 yılında Eypio ile düet yaptığı Reset, 2019 yılında Zeynep Bastık ile düet yaptığı Mod ve 2020 yılında Damar adlı single çalışmalarıyla müzik listelerinde 1 numara olmayı başardı.

1.73 boyundaki sanatçı, müzik alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra televizyon, reklam, sinema gibi sektörlerde de önemli başarılar yakalayan Mustafa Sandal bugüne kadar tüm dünya da 14 milyonun üzerinde albüm satmış ve Ajda Pekkan ve Hakan Peker gibi önemli isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda sanatçıya şarkılarıyla destek vermiştir.

📌ÖZEL HAYATI

Erzincanlı Yusuf Sandal ve Adanalı Tülin İleri'nin oğlu olan Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğmuştur. Arnavutköy'de yaşamaktadır. Dedesi TRT eski sanatçılarından, ritim - saz ustası Hüseyin İleri'dir. 13 Ocak 2008 - 6 Haziran 2018 tarihleri arasında Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evli kaldı. Bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.

✍EĞİTİM

Mustafa Sandal, ilköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. 8 yıllık tahsil süresinden sonra yükseköğrenim için ABD'nin New Hampshire eyaletindeki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 1999 yılında Malatya'da 28 gün askerlik yapmıştır. Uçuşa ve denize merakı ile bilinen sanatçı pilotluk sertifikasına ve tekne kaptanlığı ehliyetine sahiptir.

💽MUSTAFA SANDAL ŞARKILARI

Albümler

1994: Suç Bende

1996: Gölgede Aynı

1998: Detay

1999: Araba (Yurt Dışı)

2000: Akışına Bırak

2002: Kop

2003: Seven (Yurt Dışı)

2007: Devamı Var

2009: Karizma

2012: Organik

Single'lar

2000: Araba (Yurt Dışı)

2002: Kop remix

2003: Aya Benzer 2003 (Moonlight) (Yurt Dışı)

2003: Gel Aşkım (Yurt Dışı)

2004: Araba 2004 (Yurt Dışı)

2005: İsyankar (Yurt Dışı)

2011: Şıkır Şıkır

2013: 2 Tas Çorba

2013: Tesir Altında

2015: Ben Olsaydım

2016: Dön Dünya

2018: Aşk Kovulmaz

2018: Reset

2019: Gel Bana

2019: Masum Gibi

2019: Mod

2020: Yanında

2020: Damar

2021: Tekrar

2021: Bizim Çocuklar

2021: Yoksay