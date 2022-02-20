A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, 2017 yılında ilk eşinden ayrılmıştı. Toroğlu, geçtiğimiz aylarda Ezgi Yavuz'la dünyaevine girdi. Ünlü çift, Sabah'a evlilikleri hakkında bir röportaj verdi. İşte öne çıkanlar...
Nerede tanıştınız?
- ERMAN TOROĞLU: Bir arkadaş toplantısında tanıştık. O zaman beni çok bilmiyordu, sonradan tanıdı.
- EZGİ YAVUZ: Spora yabancı biri değilim, Galatasaraylıyım ve kulüp üyelik belgemi merhum başkan Mustafa Cengiz'den almıştım. Ama televizyon izlemiyorum, bu sebeple futbol programlarını da bilmem yani.