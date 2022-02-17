TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 20. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. bölümünde neler yaşandı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 20. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17 Şubat Perşembe günü ekranlara geldi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri.

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 20. BÖLÜM KONUSU

Osmanlı casuslarının Kalimnos'un yeraltında gizli bir geçit kazdığını fark eden Hızır ve Piri Reis, Baba Oruç ile birlikte fethi kalenin altına kazacakları bu gizli geçitle başlatmayı planlamışlardı. Fakat bu planı Osmanlı karargâhının içine sızdırdığı casusu Martin'den öğrenen Pietro, geçide yerleştirdiği bombalarla Piri Reis, Hızır, Niko ve leventlerinin olduğu yeri patlatmayı başarmıştı. Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek midir? Mesih Paşa başarısız olması halinde kellesini almakla tehdit ettiği Oruç Reis'i öldürecek midir? Oruç Reis içlerindeki casus Martin'i yakalayabilecek midir? Isabel kardeşinin bir casus olduğunu öğrendiğinde ise ne yapacaktır?

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Meryem, ağabeyi Pietro'nun onu kandırarak Hızır'ı hançerlettiğini anlamıştı. Şuuru zehirlenmeye devam eden Meryem kaleden kurtulmayı başarabilecek midir? Piri Reis, Osmanlı casuslarını öldüren Salvator'dan intikamını alabilecek midir? Oruç Reis ve leventleri tüm zorluklara rağmen Kalimnos'u fethetmeyi başarabilecekler midir?

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

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