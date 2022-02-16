ÖZGE YAĞIZ KİMDİR? Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız kaç yaşında? Özge Yağız nereli? Boyu kaç? Özge Yağız dizileri

Ekranların yeni dizisi Baba, ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Baba dizisinin 1. bölümünün yayınlanmasının ardından dizide 'Büşra' karakterini canlandıran Özge Yağız'ın kim olduğu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında? Özge Yağız nereli? Özge Yağız'ın boyu kaç? Özge Yağız hangi dizilerde oynadı? Özge Yağız ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 16:56