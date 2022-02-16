Show Tv'nin yeni dizisi Baba'da 'Büşra' karakterini canlandıran Özge Yağız ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Özge Yağız kimdir? İşte Özge Yağız ile ilgili merak edilenler...
✨ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?
Özge Yağız, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk dışındaki mesleği Diyetisyendir. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'ı oynamıştır. İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu. 2021 yılında bu kez Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri adlı dizide Havva karakterini oynadı.
🎬ÖZGE YAĞIZ DİZİLERİ
2016-2018 Adını Sen Koy
2019-2020 Yemin
2020-2021 Sol Yanım
2021 İçimizden Biri
2022- Baba