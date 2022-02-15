Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 16 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz 49. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri;
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SADAKATSİZ 49. BÖLÜM KONUSU
Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!
Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.
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👉SADAKATSİZ 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉SADAKATSİZ 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉SADAKATSİZ 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉SADAKATSİZ 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE