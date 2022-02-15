TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı'nın 58. 15 Şubat Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 58. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri...
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MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM KONUSU
Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, "çöplüğe" gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci'nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir. Bu sır, Safiye'nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir. Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir. Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben'in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.
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👉MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM CANLI İZLE
👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM CANLI İZLE