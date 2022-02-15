TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 58. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 58. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 58. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 58. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı'nın 58. 15 Şubat Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 58. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri...

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MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM KONUSU

Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, "çöplüğe" gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci'nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir. Bu sır, Safiye'nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir. Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir. Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben'in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.

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👉MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM CANLI İZLE

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👉MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM CANLI İZLE

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👉MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM CANLI İZLE

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