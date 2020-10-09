09 Ekim 2020, Cuma

MAGAZİN

Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı? Serenay Sarıkaya adını değişerek estetik yaptırdı iddiası gündeme oturdu!

Serenay Sarıykaya estetik yaptırdı mı?
MAGAZİN
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

Ünlü oyuncu ve manken son dakika haberi ile gündeme oturdu. Yıldız isim uzun zamandır komedyen ile birliktelik yaşıyordu. Serenay Sarıkaya'nın isim değiştirerek geçirdiği iddiası magazin gündemine damga vurdu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu ve manken hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya geçirdiği gizli ile gündeme oturdu.

FARKLI İSİM KULLANDI

Serenay Sarıkaya 2008 ve 2017 yılında da estetik operasyon geçirmişti. 29 yaşındaki oyuncunun, 3. kez ameliyat masasına yattığı iddiası gündeme oturdu. Serenay Sarıkaya'nın operasyonu gizli tutmak amacıyla Seray Kaya ismi ile kayıt açtırdığı iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MAGAZİN HABERLERİ
Usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da!
Bu kez saha dışında rekor kırdı! Ronaldo... Bu kez saha dışında rekor kırdı! Ronaldo...
Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kimdir?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör