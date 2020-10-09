09 Ekim 2020, Cuma
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Serenay Sarıkaya estetik yaptırdı mı? Serenay Sarıkaya adını değişerek estetik yaptırdı iddiası gündeme oturdu!
Ünlü oyuncu ve manken Serenay Sarıkaya son dakika haberi ile gündeme oturdu. Yıldız isim uzun zamandır komedyen Cem Yılmaz ile birliktelik yaşıyordu. Serenay Sarıkaya'nın isim değiştirerek estetik operasyon geçirdiği iddiası magazin gündemine damga vurdu. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu ve manken Serenay Sarıkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya geçirdiği gizli estetik operasyon ile gündeme oturdu.
FARKLI İSİM KULLANDI
Serenay Sarıkaya 2008 ve 2017 yılında da estetik operasyon geçirmişti. 29 yaşındaki oyuncunun, 3. kez ameliyat masasına yattığı iddiası gündeme oturdu. Serenay Sarıkaya'nın operasyonu gizli tutmak amacıyla Seray Kaya ismi ile kayıt açtırdığı iddia edildi.
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