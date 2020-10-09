Ünlü oyuncu ve manken Serenay Sarıkaya son dakika haberi ile gündeme oturdu. Yıldız isim uzun zamandır komedyen Cem Yılmaz ile birliktelik yaşıyordu. Serenay Sarıkaya'nın isim değiştirerek estetik operasyon geçirdiği iddiası magazin gündemine damga vurdu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu ve manken Serenay Sarıkaya hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Serenay Sarıkaya geçirdiği gizli estetik operasyon ile gündeme oturdu.

FARKLI İSİM KULLANDI

Serenay Sarıkaya 2008 ve 2017 yılında da estetik operasyon geçirmişti. 29 yaşındaki oyuncunun, 3. kez ameliyat masasına yattığı iddiası gündeme oturdu. Serenay Sarıkaya'nın operasyonu gizli tutmak amacıyla Seray Kaya ismi ile kayıt açtırdığı iddia edildi.

DİĞER