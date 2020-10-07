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Kobra Murat kimdir? Kaç yaşında? Gerçek ismi ne?

Kobra Murat kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

Sabah programlarının sevilen siması ve Havalı geliyor şarkısını seslendiren 'ın gerçek adı, yaşı ve kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Kobra Murat kimdir? ? Gerçek ismi ne?

Sabah programlarına konuk olarak birçok kişiyi eğlendiren lakaplı sanatçının yaşamı, gerçek adı, ailesi ve yaşı merak konusu oldu. Peki, Kobra Murat kimdir? ? Gerçek ismi ne?

KOBRA MURAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? GERÇEK İSMİ NE?

Kobra Murat'ın gerçek adı Murat Divandiler'dir. Babasının, dedesinin, büyük büyükdedesinin doğduğu mahallede yaşamaktadır. Müzisyen ve terzidir. 48 yaşında olan Kobra Murat, eşi ile 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştı. Kobra Murat'ın 3 çocuğu bulunmakta. Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor. Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi.

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