07 Ekim 2020, Çarşamba

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 166. bölümde ne oldu? Pelin Akil kimdir? Fahri öldü mü?

EDHO 166. bölümde ne oldu?
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 5. sezon ile yeniden başladı. 166. bölüm geceye damgasını vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne damga vurdu. Pelin Akil, Bahar rolü ile diziye giriş yaptı. Bahar, Hızır'a tuzak kurarak vurdu. EDHO'nun son bölümünde sürpriz ayrılıklar da yaşandı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. bölümde ne oldu? Pelin Akil kimdir? Fahri öldü mü?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (), 166. bölümüyle yeniden ekranlardaki yerini aldı. Geceyi lider tamamlayan Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz'da geceye Bahar rolüyle damga vurdu. , , Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı EDHO'da sürpriz ölümler de yaşandı.

SÜRPRİZ AYRILIKLAR!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünde dizide; Fahri karakterini canlandıran , Özlem karakterini canlandıran Selin Işık ve Faruk karakterini canlandıran Mert Öğüt senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

EDHO 167. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın fragmanı yayınlanmadı 167. bölüm 13 Ekim günü ekranlara gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan ailesine ve kendisine yapılan saldırı sonrası intikam yemini etti. Olayın sorumlularını araşıtıran Alparslan, 'ye bile karşı çıkmayı göze almıştır. Olay masayı da karıştırmaktadır. İntikam masada bulunanları birbirine düşürür. Alparslan hedef haline gelir. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Alparslana yapılan saldırı sonrası düşmanlarının peşine düşen Hızır gözlerine bakarak meydan okur. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986, İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. İlk olarak meşhur dizi Arka Sıradakiler ile tanıdığımız Pelin Akil son dönemin en meşhur sosyal medya fenomenlerinden biri olarak da dikkat çekmektedir.

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