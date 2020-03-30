30 Mart 2020, Pazartesi

MAGAZİN

Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den ihmal eleştirilerine yanıt

Işıl Reçber'den eleştirilere cevap
MAGAZİN
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Eski milli kaleci geçtiğimiz günlerde salgını şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Eşi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Rüştü Reçber'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Ardından Işıl Reçber'e karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle çok sert tepkiler gelmişti. Işıl Reçber o eleştirilere cevap verdi.

sosyal medyadan 'in corona virüse yakalandığını, "Rüştü Reçber'in salgınına yakalandığını, Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR" ifadeleriyle açıklayan Işıl Reçber, karantina kuralına uymadığı haberlerine ve gelen tepkilere yanıt verdi.

"RÜŞTÜ İLE ODALARIMIZI BİLE AYIRDIK"

Işıl Reçber yaptığı açıklamada, "Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika'dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi."

"72 SAAT ÇOK KRİTİK"

"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."

"YAZILANLARI OKUMUYORUM"

"İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü'yü iyileştirecek." ifadelerini kullandı.

Rüştü'yü ihmal mi yaktı? Işıl Reçber... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MAGAZİN HABERLERİ
Rüştü'yü ihmal mi yaktı? Işıl Reçber... Rüştü'yü ihmal mi yaktı? Işıl Reçber...
Anlattıkları geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster'de kahkaha tufanı Anlattıkları geceye damga vurdu! Kim Milyoner İster'de kahkaha tufanı
Kinsey Wolanski Instagram’dan açıkladı! Paraşüt kazasında bileğini kırdı! Kinsey Wolanski Instagram’dan açıkladı! Paraşüt kazasında bileğini kırdı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör