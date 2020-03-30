Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den ihmal eleştirilerine yanıt

Eski milli kaleci Rüştü Reçber geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Eşi Işıl Reçber sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Rüştü Reçber'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Ardından Işıl Reçber'e karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle çok sert tepkiler gelmişti. Işıl Reçber o eleştirilere cevap verdi.

"RÜŞTÜ İLE ODALARIMIZI BİLE AYIRDIK"

Işıl Reçber sosyal medyadan Rüştü Reçber 'in corona virüse yakalandığını, "Rüştü Reçber'in corona virüsü salgınına yakalandığını, Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR" ifadeleriyle açıklayan Işıl Reçber, karantina kuralına uymadığı haberlerine ve gelen tepkilere yanıt verdi.

Işıl Reçber yaptığı açıklamada, "Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika'dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi."

"72 SAAT ÇOK KRİTİK"

"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."

"YAZILANLARI OKUMUYORUM"

"İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü'yü iyileştirecek." ifadelerini kullandı.

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