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MasterChef Nurten kimdir? Nurten Ocak Tamer kaç yaşında?

MasterChef Nurten kimdir? Nurten Ocak Tamer kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 sezonunda sergilediği geleneksel mutfak tecrübesi, samimi tavırları ve lezzetli tabaklarıyla adından söz ettiren Nurten Ocak Tamer, izleyicilerin odağı haline geldi. Ana kadro seçmelerinde gösterdiği performansla 8. önlüğü kazanarak adını ana kadroya yazdıran tecrübeli yarışmacı için arama motorlarında 'MasterChef Nurten kimdir?', 'Nurten Ocak Tamer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?' ve 'MasterChef Nurten evli mi, kaç çocuğu var?' soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte MasterChef 2026 yarışmacısı Nurten Ocak Tamer'in hayatı, biyografisi ve mutfak yolculuğu...

A Spor

Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:55

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında mutfak hünerlerini sergileyen yarışmacılardan Nurten Ocak Tamer, geleneksel Anadolu mutfağına olan hakimiyeti ve hazırladığı lezzetli tabaklarla dikkatleri üzerine çekti. 25 Temmuz gecesi yapılan zorlu seçmelerde rakiplerini geride bırakarak 8. beyaz önlüğü kazanan tecrübeli yarışmacı hakkında ekran başındaki izleyiciler arama motorlarında "MasterChef Nurten kimdir?", "Nurten Ocak Tamer kaç yaşında, nereli?" ve "MasterChef Nurten mesleği ne, ne iş yapıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef Türkiye 2026 ana kadro yarışmacısı Nurten Ocak Tamer'in hayatı, memleketi, mutfak geçmişi ve merak edilen tüm detayları...

MASTERCHEF NURTEN OCAK TAMER KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran Nurten Ocak Tamer, aslen Malatyalıdır. Yarışmaya Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden katılan tecrübeli yarışmacı, 3 çocuk annesidir.

Mutfaktaki pratikliği ve Malatya ile Anadolu yöresel mutfağına olan hakimiyetiyle dikkat çeken Nurten Tamer, lezzetli ev yemekleri ve geleneksel tariflerdeki ustalığıyla şeflerin takdirini kazanmıştır.

MASTERCHEF NURTEN NE İŞ YAPIYOR, MUTFAK DENEYİMİ NE KADAR?

Nurten Ocak Tamer, profesyonel olarak aşçılık diplomasına sahip olmasa da yaklaşık 35 yıllık ev hanımlığı sürecinde kazandığı büyük mutfak tecrübesiyle öne çıkıyor. Yıllardır ailesine ve çevresine hazırladığı yöresel lezzetleri MasterChef stüdyosuna taşıyan tecrübeli yarışmacı, geleneksel Türk mutfağının en güçlü temsilcileri arasında gösteriliyor.

MASTERCHEF 2026 PERFORMANSI VE ANA KADROYA GELİŞİ

İlk turlardan itibaren Anadolu mutfağından sunduğu tabaklarla şeflerden övgü toplayan Nurten Tamer, eleme etaplarında da istikrarlı performansını sürdürdü. 25 Temmuz gecesinde ilk turda yenidünya ile yaratıcılık tabağı, ikinci turda ise Türk mutfağının en zorlu tariflerinden biri olan "su böreği" ile rakiplerini geride bırakarak MasterChef 2026 ana kadrosunun 8. yarışmacısı oldu.

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