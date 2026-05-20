Gram altın ne kadar? 20 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki hareketlilik ve iç piyasadaki dalgalanmalar sonrası gözler ekonomi yönetiminin verilerine çevrildi. Yatırımcılar ve vatandaşlar, '20 Mayıs 2026 Çarşamba günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?' sorularına yanıt arıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı serbest piyasa kurları ve bankalararası piyasa verileri netleşti. İşte canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 06:40

CANLI ALTIN FİYATLARI | Hafta başından bu yana baskı altında kalan altın kurlarında, fiziki altın alım satımının kalbi Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar yaşanıyor. 20 Mayıs gram altın fiyatı ve çeyrek altın canlı alış-satış rakamları, banka makas aralıklarını takip eden tasarruf sahiplerinin odağında. Serbest piyasada tabelaların hangi seviyeden açıldığını, giren son dakika verileri doğrultusunda sizler için derledik. İşte güncel altın piyasası raporu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.543,90 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.544,81 TL

20 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,57 (Alış) - 45,61 (Satış)

◼EURO: 52,89 (Alış) - 52,97 (Satış)

◼STERLİN: 61,09 (Alış) - 61,18 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (20 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.543,95 TL 6.544,79 TL Çeyrek Altın 10.663,00 TL 10.754,00 TL Yarım Altın 21.326,00 TL 21.502,00 TL Tam Altın 42.376,30 TL 43.210,19 TL Ata Altın 43.700,56 TL 44.800,74 TL 22 Ayar Bilezik 5.957,52 TL 6.016,94 TL Gümüş 108,21 TL 108,32 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Mayıs Çarşamba günü saat 06.52 itibarıyla alınmıştır.

