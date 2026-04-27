Altın fiyatları canlı takip | 27 Nisan gram altın ne kadar?
CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalarda ons altının yönünü tekrar yukarı kırmasıyla birlikte yurt içinde gram altın ve ziynet altın fiyatlarında ibre yeşile döndü. 27 Nisan Pazartesi sabahı itibarıyla Kapalıçarşı'da altın alış-satış rakamları güncellendi. Pazartesi günü altın fiyatları, haftaya yükselişle başlayarak yatırımcıların dikkatini çekti. Haftanın ilk gününde gram altın 6.815 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11.142 TL'den alıcı buluyor. Peki, Kapalıçarşı'da tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte nisan ayının son haftasında altın piyasası, gümüş fiyatları ve güncel altın grafiğine dair tüm detaylar...
GRAM ALTIN ALIŞ: 6.828,85 TL
GRAM ALTIN SATIŞ: 6.829,76 TL
27 NİSAN PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 45,02 (Alış) - 45,04 (Satış)
◼EURO: 52,80 (Alış) - 52,90 (Satış)
◼STERLİN: 60,92 (Alış) - 61,05 (Satış)
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (27 NİSAN 2026)
|ALIŞ
|SATIŞ
|Gram Altın
|6.828,85 TL
|6.829,76 TL
|Çeyrek Altın
|11.106,00 TL
|11.234,00 TL
|Yarım Altın
|22.192,00 TL
|22.427,00 TL
|Tam Altın
|43.420,54 TL
|44.283,78 TL
|Ata Altın
|44.777,44 TL
|45.913,86 TL
|22 Ayar Bilezik
|6.192,66 TL
|6.223,59 TL
|Gümüş
|109,98 TL
|110,08 TL
NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Nisan Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.