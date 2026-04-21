Altın fiyatları canlı takip | 21 Nisan gram altın ne kadar?

Altın piyasasında 21 Nisan Salı günü hareketlilik sürüyor. Ons altın fiyatlarındaki değişim ve yurt içi talep, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yatırımcılar "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" ve "Tam altın, yarım altın kaç lira?" sorularını araştırıyor. Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre 22 ayar bilezik, yarım altın ve tam altın fiyatlarında anlık değişimler dikkat çekiyor. 21 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum yoğun şekilde takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 06:41

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları 21 Nisan 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar "Gram altın bugün ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları anlık olarak değişiyor. 21 Nisan 2026 canlı altın fiyatları ve güncel piyasa verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.918,58 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.919,43 TL

21 NİSAN SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,88 (Alış) - 44,89 (Satış)

◼EURO: 52,88 (Alış) - 52,98 (Satış)

◼STERLİN: 60,68 (Alış) - 60,83 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (21 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.918,58 TL 6.919,43 TL Çeyrek Altın 11.257,00 TL 11.383,00 TL Yarım Altın 22.637,00 TL 22.915,00 TL Tam Altın 44.397,45 TL 45.269,38 TL Ata Altın 45.784,87 TL 46.935,73 TL 22 Ayar Bilezik 6.298,70 TL 6.346,45 TL Gümüş 113,41 TL 113,49 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Nisan Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

