Altın fiyatları canlı takip | 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip | 8 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları 8 Nisan 2025 Salı günü düşüş trendini sürdürüyor. Borsa İstanbul verilerine göre standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 gerileme ile 6 milyon 740 bin liraya indi. Haftanın başında rekor seviyelere ulaşan değerli metal, kâr satışlarının baskısıyla düşüş göstermeye devam ediyor. Piyasa uzmanları altın fiyatlarının düşüş trendinin ne kadar süreceğini değerlendirirken, yatırımcılar gün içi hareketleri yakından takip ediyor. Altın alım satım işlemi yapmayı planlayan vatandaşlar için anlık fiyat bilgileri haberimizde.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 06:41

Altın yatırımcısı, 8 Nisan Çarşamba günü piyasalardaki sınırlı geri çekilmeyi takip ediyor. Hafta başında 6,8 milyon TL bandından dönen standart altının kilogramı, dünkü düşüşün ardından bugün de 6 milyon 740 bin liraya geriledi. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerinin seyri ve dolar endeksindeki güçlenme, ons altın fiyatlarını baskılarken iç piyasada da gram altın fiyatlarında denge arayışı sürüyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının son durumunu, ekonomi dünyasından en sıcak başlıklarla birlikte sizler için derledik.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.901,79 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.902,68 TL

8 NİSAN ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,53 (Alış) - 44,54 (Satış)

◼EURO: 51,99 (Alış) - 52,06 (Satış)

◼STERLİN: 59,68 (Alış) - 59,78 (Satış)

Canlı altın fiyatları 8 Nisan 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 641 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 641 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 740 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4943, satışta 44,6726 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4774, satışta 44,6556 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1569, sterlin/dolar paritesi 1,3243 ve dolar/yen paritesi 159,996 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 108,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (8 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.885,42 TL 6.886,31 TL Çeyrek Altın 11.456,00 TL 11.833,00 TL Yarım Altın 22.913,00 TL 23.561,00 TL Tam Altın 42.897,34 TL 43.740,69 TL Ata Altın 44.237,88 TL 45.350,78 TL 22 Ayar Bilezik 6.210,21 TL 6.262,56 TL Gümüş 109,46 TL 109,56 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 8 Nisan Çarşamba günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.

