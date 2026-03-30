Altın fiyatları canlı takip | 30 Mart gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip | 30 Mart gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

Canlı altın fiyatları 30 Mart Pazartesi günü arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları, haftaya nasıl başladığıyla merak konusu oldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar “30 Mart altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel piyasa verilerine göre gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları anlık olarak değişirken, Kapalıçarşı’daki hareketlilik yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 06:41

30 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcıların radarında yer alıyor. 30 Mart 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde altın piyasası, yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Ons altın fiyatlarındaki küresel seyir ve döviz kurlarındaki değişimler, gram ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatları da gram altındaki hareketliliğe bağlı olarak değişirken, vatandaşlar "Bugün altın kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Mart 2026 Pazartesi canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.440,08 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.441,51 TL

30 MART PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,37 (Alış) - 44,46 (Satış)

◼EURO: 51,17 (Alış) - 51,26 (Satış)

◼STERLİN: 59,00 (Alış) - 59,07 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (30 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.440,08 TL 6.441,51 TL Çeyrek Altın 10.990,00 TL 12.081,00 TL Yarım Altın 21.646,00 TL 23.154,00 TL Tam Altın 42.581,74 TL 43.545,74 TL Ata Altın 43.912,42 TL 45.148,65 TL 22 Ayar Bilezik 6.065,08 TL 6.118,89 TL Gümüş 100,45 TL 100,58 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Mart Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

