Haberler

Haberler Haberleri

Canlı altın fiyatları 11 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları 11 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında yükseliş devam ediyor! 11 Mart 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın kilogram fiyatı yüzde 1 artışla 7 milyon 415 bin liraya yükseldi. Değerli metallere olan ilginin arttığı bu dönemde, yatırımcılar ve vatandaşlar gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altını yeniden güvenli liman haline getirdi. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, anlık altın kuru ve bugünkü altın alış-satış fiyatları haberimizde....

A Spor

Giriş Tarihi: 09.03.2026 14:03

Paylaş





ABONE OL

Piyasalarda Mart ayının ikinci haftası hareketli bir seyirle devam ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki talep dengesiyle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Kıymetli madenler borsasından gelen son dakika bilgilerine göre, standart altının kilogramı güne 7 milyon 415 bin lira seviyesinden giriş yaparak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Önceki kapanış verilerine göre kaydedilen yüzde 1'lik bu artış, altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki değişimle paralel bir grafik çiziyor. İşte 11 Mart 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.397,78 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.398,70 TL

11 MART ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,05 (Alış) - 44,06 (Satış)

◼EURO: 51,34 (Alış) - 51,35 (Satış)

◼STERLİN: 59,30 (Alış) - 59,33 (Satış)

Kapalıçarşı altın fiyatları 11 Mart 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 220 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda günü 5 bin 220 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 7 milyon 415 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi yüzde 38,69 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,9518, satışta 44,1280 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,9699, satışta 44,1461 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1643, sterlin/dolar paritesi 1,3463 ve dolar/yen paritesi 157,746 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 86,9 dolardan işlem görüyor.

Gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (11 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 7.397,66 TL 7.398,61 TL Çeyrek Altın 12.093,00 TL 12.257,00 TL Yarım Altın 24.187,00 TL 24.499,00 TL Tam Altın 47.457,55 TL 48.416,01 TL Ata Altın 48.940,60 TL 50.198,20 TL 22 Ayar Bilezik 6.701,81 TL 6.778,31 TL Gümüş 125,77 TL 125,93 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 11 Mart Çarşamba günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN