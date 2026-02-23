Aynı Yağmur Altında 4. bölüm fragmanı | Yeni bölüm fragmanı izle!

Haberler

atv’de ekrana gelen Aynı Yağmur Altında, güçlü bölümleriyle izleyicilerin ilgisini üzerine çekerken, merak şimdi 4. bölüm fragmanına yöneldi. Farklı hayatların içinden gelen ve sırlarla inançlar arasında sınanan Rosa ile Ali’nin hikayesinde kartlar yeniden dağılıyor. Yeni bölümde yaşanacaklar öncesinde diziseverler, “Aynı Yağmur Altında 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı?” ve “Aynı Yağmur Altında yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.02.2026 20:36

AYNI YAĞMUR ALTINDA 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir. Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU

Aynı Yağmur Altında oyuncular: Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt).

