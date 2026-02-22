Haberler

Haberler Haberleri

Survivor yeni bölüm fragmanı izle! 22 Şubat Survivor neler olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı izle! 22 Şubat Survivor neler olacak?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Şubat Survivor bölümünde izleyicileri yine büyük bir heyecan bekliyor. “Survivor yeni bölüm fragmanı izle”, “Survivor 22 Şubat bölümünde neler olacak?” soruları sosyal medyada trend olmaya başladı. Yeni bölüm yine nefes kesecek.

A Spor

Giriş Tarihi: 22.02.2026 00:07

Paylaş





ABONE OL

Survivor yeni bölüm fragmanı sonrası izleyiciler büyük merak içinde. 22 Şubat Survivor bölümünde hem oyun alanında hem de ada konseyinde tansiyon yükselecek. "Survivor yeni bölüm fragmanı izle", "22 Şubat Survivor kim elenecek?", "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım eleme potasının son isimlerini belirledi. Survivor'da 21 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu izlemek için tıklayın

SURVIVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu. Bu haftaki eleme adayları bu şekilde:

Engincan

Onur Alp

Can

Eren

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı.