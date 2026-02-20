Haberler

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? | 20 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

20 Şubat Gelinim Mutfakta bölümünde gelinler haftanın kritik günlerinden birinde mutfağa girdi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 15:45

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta 20 Şubat Cuma sonuçları belli oldu. Haftanın final bölümünde hem günün kazananı hem de haftanın birincisi açıklandı. 20 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu sonrası en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken, haftalık toplamda en çok puanı toplayan yarışmacı da haftanın birincisi olarak büyük ödülü kazandı. Yarışmanın güncel puan tablosu ve haftalık sıralaması izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Cuma günü en yüksek puanı alarak birinci olan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 ŞUBAT 2026

ALİME: 22 puan

TUĞBA: 19 puan

GÖZDE: 8 puan

AYTEN: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 ŞUBAT 2026

TUĞBA: 23 puan

GÖZDE: 11 puan

ALİME: 17 puan

AYTEN: 10 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

