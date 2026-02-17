Haberler

Survivor Nefise kimdir? Nefise kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Nefise, hem performansı hem de özel hayatıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da mücadele eden Nefise, spor geçmişi ve rekabetçi yapısıyla dikkat çekiyor. Yarışmadaki performansı sonrası birçok kişi "Survivor Nefise kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Atletizmle ilgilenen ve profesyonel spor geçmişine sahip olan Nefise, özellikle hız gerektiren etaplarda avantaj sağlıyor. Disiplinli antrenman süreci ve sporcu kimliği, yarışmadaki başarısının temelini oluşturuyor. Nefise'nin kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kariyer detayları Survivor izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

SURVIVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor şampiyonu Nefise Karatay, hem spor kariyeri hem de yarışmadaki performansıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 2023 yılında Survivor finalinde Özgür Tetik ile SMS oylamasında karşı karşıya gelen Nefise Karatay, halk oylamasını kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştır.

Milli sporcu Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe bir yaşam süren Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle spor hayatına adım atmıştır.

SPOR KARİYERİ

Milli atlet olan Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli koşu branşlarında kariyerine devam etmektedir. Spor hayatına Fenerbahçe altyapısında başlayan Karatay, daha sonra İstanbul'a gelerek kariyerini profesyonel düzeyde sürdürmüştür. Ardından ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşerek çalışmalarına burada devam etmiştir.

SURVIVOR PERFORMANSI

Survivor parkurlarında hız, denge ve çabukluğuyla dikkat çeken Nefise Karatay, zaman zaman açıklamalarıyla da gündeme gelmiştir. Özellikle fiziksel güce dayalı oyunlarda gösterdiği performans, onu yarışmanın en iddialı isimlerinden biri haline getirmiştir. Survivor All Star 2024 kadrosunda da yer alarak başarısını sürdürmüştür. Sosyal medyada da aktif olan Nefise Karatay, Instagram'da "nefiseekaratay" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmaktadır. Spor hayatı ve günlük yaşamına dair içerikleri takipçileriyle paylaşmaktadır.