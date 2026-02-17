Haberler

A.B.İ. yeni bölüm fragmanı | A.B.İ. dizisi 7. bölüm fragmanı nasıl izlenir?

atv’de yayınlanmaya başladığı günden bu yana salı akşamlarına damga vuran A.B.İ., yeni bölüm fragmanıyla izleyicinin odağında yer alıyor. Doğan’ın Behram’ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan hesaplaşmayı yeniden gündeme taşıması, “A.B.İ. 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu diziseverlerin gündemine taşıdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümüne dair gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 10.02.2026 21:57

A.B.İ. yeni bölüm fragmanı

A.B.İ. SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Doğan ve Çağla kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde Şimşek'in kurduğu tehlikeli bir oyunun ortasında bulur. Ellerine verilen fotoğraflar, Tahir'e saldıranın Sinan olduğunu ortaya koyarken; Şimşek'in teklifi her şeyi daha da karmaşık hale getirir. Melek'in özgürlüğü karşılığında Doğan üç gün içinde İstanbul'u terk edecektir. Aile sırlarının ve geçmiş günahların gölgesinde verilen bu karar, Doğan'ı hem kardeşiyle hem de kendi vicdanıyla yüzleşmeye zorlar.

Öte yandan Çağla, babasının ölümüne dair öğrendiği gerçekle sarsılır. Sinan'ın adının hem Tahir'e yapılan saldırıda hem de yıllar önceki cinayette geçmesi ise aile içindeki dengeleri altüst eder.

A.B.İ. dizisi oyuncuları

Yalıda ise Tahir'in gözlerini açması umut yaratırken, geçirdiği ağır nöbet herkesin nefesini keser. Doğan babasını hayata döndürmeye çalışırken Sinan köşeye sıkışır ve iki kardeş arasındaki hesaplaşma silahların çekildiği bir noktaya kadar ilerler.

A.B.İ. DİZİSİ OYUNCULARI

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia).

A.B.İ. dizisi ne zaman?

A.B.İ. dizisi, her salı atv ekranlarından yayınlanıyor.

atv FREKANS BİLGİLERİ 2026

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

