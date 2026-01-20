Haberler

Haberler Haberleri

A.B.İ. yeni bölüm izle | ATV ABİ 2. bölüm konusu-TEK PARÇA kesintisiz izle

A.B.İ. yeni bölüm izle | ATV ABİ 2. bölüm konusu-TEK PARÇA kesintisiz izle

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. 2. bölümde büyük bir sırrın perde arkasını açıyor. Düğün gecesi yaşanan silahlı saldırıyla hastanelik olan Tahir Hancıoğlu'nun hayati tehlikesi sürerken, kızı Melek babasını vurduğu iddiasıyla aranıyor. Ancak asıl bomba, Avukat Çağla'nın Sinan'ın arabasında bulduğu gizli vasiyetle patlıyor: Tahir Hancıoğlu tüm mirasını Doğan'a bırakmış, Sinan tamamen dışlanmış! Bu şok gerçek Hancıoğlu ailesinde hesaplaşmaları başlatırken, Doğan ise kardeşi Melek'i aklamak için Sinan'ın peşine düşüyor. Peki Sinan bu mirastan neden çıkarıldı? Düğün gecesindeki saldırının gerçek faili kim? A.B.İ. son bölümde aile sırları tek tek ortaya çıkıyor. Dizinin 20 Ocak Salı günü yayınlanacak 2. bölüm canlı yayın linki ve bölüm özeti haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 20.01.2026 16:01

Paylaş





ABONE OL

A.B.İ. 2. bölüm izle | İlk bölümüyle büyük ses getiren A.B.İ., bu hafta yayımlanacal 2. bölümüyle izleyiciyi adli bir soruşturma ile aile içi ihanetlerin tam ortasına bırakıyor. İzmir'den gelen Cerrah Doğan, bir yandan babasının hayata tutunması için mücadele ederken, diğer yandan 'katil zanlısı' olarak aranan kardeşi Melek'i korumaya çalışıyor. Savcılık makamının baskısı altında zor bir denge kuran Avukat Çağla'nın tesadüfen ulaştığı Tahir Hancıoğlu'nun vasiyeti ise malikanedeki tüm maskeleri düşürüyor. Sinan'ın mirastan mahrum bırakılıp her şeyin Doğan'a devredildiğinin ortaya çıkması, sadece bir miras kavgası değil, aynı zamanda karanlık bir komplonun da kapılarını aralıyor. Suçlamaların, saklanan sırların ve kan bağının sınandığı A.B.İ. yeni bölümü, ekran başındakilere ters köşe dolu anlar vaat ediyor. İşte A.B.İ. 2. bölüm konusu ve canlı yayın izleme linki...

A.B.İ. 2. bölüm izle | ATV canlı izle

A.B.İ. tüm bölümler için TIKLAYIN

A.B.İ. 2. bölüm izle

A.B.İ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker. Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken zaman daralır; Melek'in ifade vermesi, hem aile içindeki dengeleri hem de soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşiğe dönüşür.

Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan'ın çizdiği tablo, Doğan için adım adım takip edilmesi gereken bir şüphe hattına dönüşür. Çağla ise savcılık cephesinde baskıyı yönetmeye çalışırken, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram'ın lehine kapanmasını engellemek için riskli bir denge kurar.

A.B.İ. yeni bölüm konusu

Hastanede Tahir'in durumu kritik seyrini korurken, aile içindeki gerilim giderek tırmanır. Melek'in izine yaklaşıldığı anda olaylar yeni bir boyut kazanır: Çağla, Sinan'ın aracında Tahir'in vasiyetine ulaşır ve Sinan'ın mirastan çıkarıldığını, her şeyin Doğan'a bırakıldığını öğrenir. Bu gerçek, zaten kırılgan olan dengeleri altüst eder; soruşturma sertleşir, Doğan ve ailesi aynı anda hem suçlama, hem sır hem de hesaplaşma kıskacına girer.

A.B.İ. 2. bölüm izle | ATV canlı izle

A.B.İ. tüm bölümler için TIKLAYIN

A.B.İ. 2. yeni bölüm izle!

A.B.İ OYUNCU KADROSU

"A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

atv NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

atv FREKANS BİLGİLERİ

2025 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN