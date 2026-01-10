Canlı altın fiyatları 10 Ocak 2026 | Bugün 1 gram, çeyrek altın ne kadar?

Haberler

Altın fiyatları haftanın son gününde hafif düşüş yaşadı. Hafta boyunca rekor seviyelere yükselerek gramı 6.345 liraya kadar çıkan altın, kar satışlarıyla 6.290 lira seviyesine geriledi. Kilogram altın fiyatı 6 milyon 290 bin liradan işlem görürken, yatırımcılar 6,3 milyon liralık psikolojik sınırın kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Uzmanlar yeni haftada altın fiyatlarının yönü için meraklı bekleyişini sürdürürken 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 09.01.2026 06:41

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 OCAK 2026 | Ocak ayının ilk haftasını oldukça hareketli geçiren ve peş peşe gelen yükselişlerle yatırımcısının yüzünü güldüren altın piyasası, haftayı sınırlı bir düşüşle kapatııyor. Zirve seviyelerden gelen satış baskısıyla birlikte kilogram fiyatında kaydedilen 6 milyon 290 bin liralık güncel rakam, piyasalarda 'soluklanma' dönemi olarak nitelendirilirken; gözler şimdiden yeni haftanın açılış rakamlarına çevrildi. Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve döviz kurlarındaki seyrin belirleyici olduğu bu süreçte, altındaki yüzde 0,1'lik bu geri çekilme, büyük bir düşüş trendinden ziyade rekor sonrası teknik bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. İşte 10 Ocak 2026 Cumartesi tarihli canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.250,51 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.251,35 TL

Canlı altın fiyatları 10 Ocak 2026

10 OCAK CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,12 (Alış) - 43,13 (Satış)

◼EURO: 50,19 (Alış) - 50,24 (Satış)

◼STERLİN: 57,81 (Alış) - 57,91 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 508 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 508 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 290 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,07 bileşik getirisi yüzde 36,98 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,9562, satışta 43,1284 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9446, satışta 43,1167 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1634, sterlin/dolar paritesi 1,3414 ve dolar/yen paritesi 158,028 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 63,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.250,51₺

▶Gram Altın Satış: 6.251,35₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.317,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.454,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.633,00₺

▶Yarım Altın Satış: 20.907,00₺

▶Tam Altın Alış: 40.590,87₺

▶Tam Altın Satış: 41.399,40₺

▶Ata Altın Alış: 41.859,34₺

▶Ata Altın Satış: 42.923,30₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.781,48₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.833,52₺

▶Gümüş Alış: 110,67₺

▶Gümüş Satış: 110,69₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Ocak Cumartesi günü saat 06.27 itibarıyla alınmıştır.

