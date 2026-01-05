Haberler

Canlı altın fiyatları 5 Ocak | Kapalı Çarşı’da gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasası haftaya hareketli başladı. 5 Ocak itibarıyla Kapalı Çarşı’daki altın fiyatları, yatırımcıların ve altın alım-satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında bulunuyor. Kapalı Çarşı’da gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ocak canlı altın fiyatlarına dair son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:41

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 5 OCAK 2026 | Gram altın bugün ne kadar? 5 Ocak altın kaç TL? soruları haftanın ilk gününde yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar, euro ve sterlin kuru ile birlikte altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ons altın fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Altın piyasasında hareketlilik sürerken, 5 Ocak itibarıyla Kapalı Çarşı'daki altın fiyatları, özellikle fiziki altın alım-satımı yapacak olan vatandaşların odağında bulunuyor. Sabah saatlerinden itibaren gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar oldu?, yarım ve tam altın kaç TL? gibi sorular arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Gram altın bugün ne kadar? 5 Ocak altın kaç TL? Detaylar haberimizde...

5 OCAK PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 43,03 (Alış) - 43,05 (Satış)

◼EURO: 50,31 (Alış) - 50,38 (Satış)

◼STERLİN: 57,81 (Alış) - 57,91 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (5 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.091,94₺

▶Gram Altın Satış: 6.092,73₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.411,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:10.523,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.821,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.052,00₺

▶Tam Altın Alış:40.393,11₺

▶Tam Altın Satış: 41.197,85₺

▶Ata Altın Alış: 41.655,39₺

▶Ata Altın Satış: 42.714,34₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.736,54₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.779,26₺

▶Gümüş Alış: 104,46₺

▶Gümüş Satış:104,57₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Ocak Pazartes, günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.

