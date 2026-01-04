Haberler

Canlı altın fiyatları 4 Ocak | Kapalı Çarşı’da gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 4 Ocak itibarıyla Kapalı Çarşı’daki altın fiyatları, yatırımcıların ve altın alım-satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında bulunuyor. Kapalı Çarşı’da gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ocak canlı altın fiyatlarına dair son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:41

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 4 OCAK 2026 | Yeni yılın ilk günlerinde altın fiyatları yakından takip ediliyor. 4 Ocak tarihinde Kapalı Çarşı'da işlem gören gram ve çeyrek altın fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte değişkenlik gösteriyor. Altın fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında dolar kuru, ons altın fiyatı ve küresel ekonomik gelişmeler yer alıyor. Bu faktörler doğrultusunda Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı gün içerisinde anlık olarak güncellenirken, çeyrek altın da benzer bir seyir izliyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler, "Bugün gram altın ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 4 Ocak güncel Kapalı Çarşı altın fiyatları, canlı verilerle takip edilmeye devam ediyor.

Canlı altın fiyatları 3 Ocak 2026

4 OCAK PAZAR CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 43,01 (Alış) - 43,03 (Satış)

◼EURO: 50,43 (Alış) - 50,46 (Satış)

◼STERLİN: 57,91 (Alış) - 57,96 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (4 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 5.991,09₺

▶Gram Altın Satış: 5.991,88₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.156,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:10.274,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.312,00₺

▶Yarım Altın Satış: 20.554,00₺

▶Tam Altın Alış:40.207,54₺

▶Tam Altın Satış: 40.999,21₺

▶Ata Altın Alış: 41.464,02₺

▶Ata Altın Satış: 42.508,39₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.666,51₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.750,45₺

▶Gümüş Alış: 100,34₺

▶Gümüş Satış:100,39₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 4 Ocak Pazar günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.

