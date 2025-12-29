Haberler

Haberler Haberleri

Canlı altın fiyatları 29 Aralık: Gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları 29 Aralık: Gram altın ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, 29 Aralık itibarıyla yeniden dikkat çekti. Kapalı Çarşı canlı altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de düğün sezonu için alışveriş yapacaklar tarafından yakından izleniyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları, piyasadaki yön hakkında önemli ipuçları veriyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 28.12.2025 06:41

Paylaş





ABONE OL

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK | Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar, 29 Aralık canlı altın fiyatları ile ilgili son durumu araştırıyor. Kapalı Çarşı'da işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 29 Aralık Pazartesi günü piyasalar açık mı, altın alınır mı? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.249,70 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.250,52 TL

Canlı altın fiyatları 27 Aralık 2025

29 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,87 (Alış) - 42,92 (Satış)

◼EURO: 50,48 (Alış) - 50,63 (Satış)

◼STERLİN: 57,86 (Alış) - 58,08 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (29 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 6.249,70₺

▶Gram Altın Satış: 6.250,52₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.074,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:10.368,00₺

▶Yarım Altın Alış: 20.130,00₺

▶Yarım Altın Satış: 20.731,00₺

▶Tam Altın Alış:40.346,77₺

▶Tam Altın Satış: 41.150,56₺

▶Ata Altın Alış: 41.607,61₺

▶Ata Altın Satış: 42.665,31₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.739,75₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.778,34₺

▶Gümüş Alış: 108,11₺

▶Gümüş Satış:108,22₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 29 Aralık Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.