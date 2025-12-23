Haberler

Gram altın bugün ne kadar? 22 Aralık Pazartesi canlı altın kuru takibi

Altın fiyatlarında son gelişmeler yatırımcılar için kritik öneme sahip. FED'in faiz indirimiyle yükselişe geçen altın, yeni haftanın başında yeniden düşüş trendine girdi. Piyasalar, ABD istihdam verilerinin etkisini merakla bekliyor. Bu veriler yeni yılda FED faiz indirimini etkileyebileceğinden altın fiyatlarını da şekillendirecek. 22 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları ve piyasalarda anlık son durum haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.12.2025 06:41

Altın fiyatlarında başlayan düşüş, yatırımcı ve vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Piyasalarda tüm gözler, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı ve FED'in faiz kararını doğrudan etkileyebilecek istihdam verilerine çevrildi. FED'in yeni yılda faizde indirime gideceği ihtimali kuvvetli olsa da altın fiyatlarını yükseliş trendinde tutmaya yetmedi. Altının kilogram fiyatı, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 22 Aralık Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.070,05 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.070,79 TL

Canlı altın fiyatları 22 Aralık 2025

22 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,80 (Alış) - 42,81 (Satış)

◼EURO: 50,27 (Alış) - 50,28 (Satış)

◼STERLİN: 57,28 (Alış) - 57,56 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (22 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 6.070,05₺

▶Gram Altın Satış: 6.070,79₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.741,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.965,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.464,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.924,00₺

▶Tam Altın Alış:38.953,00₺

▶Tam Altın Satış: 39.664,00₺

▶Ata Altın Alış: 40.563,00₺

▶Ata Altın Satış: 40.780,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.527,95₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.774,16₺

▶Gümüş Alış: 94,93₺

▶Gümüş Satış:94,98₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Aralık Pazartesi günü saat 14.26 itibarıyla alınmıştır.