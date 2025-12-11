Veliaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Veliaht fragman izle!
Show TV’nin Esenler Otogarı’nın sert ve kaotik atmosferini ekrana taşıyan dizisi Veliaht’ın yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde tansiyonu yükselten sahneler sonrası, 14. bölüme dair ipuçlarını arayan seyirciler ‘Veliaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni fragmanına dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
Veliaht 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Veliaht, 14. bölümüyle izleyiciyi ekrana çekmeye hazırlanıyor. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolde olduğu dizi, Esenler Otogarı'ndaki sert atmosferde şekillenen bir aile içi güç savaşını merkeze alıyor. Karslı kardeşler arasındaki rekabet ve entrika ile şekillenen dizi miras, güç ve intikam temalarını güçlü bir dramla buluşturuyor. Veliaht'ın 14. yeni bölüm fragman detaylarını haberimizde derledik...
Show TV Veliaht yeni bölüm fragmanı izle
Veliaht tüm bölümler | TIKLA-İZLE
VELİAHT SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Veliaht'ın 12. Bölümünde; Esenler Otogarı'nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler.
Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa'yı Esenler Otogarı'nda saklamak için Timur'dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan'ın son çaresi Yahya'dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.