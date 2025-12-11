Haberler

Haberler Haberleri

Veliaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Veliaht fragman izle!

Veliaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Veliaht fragman izle!

Show TV’nin Esenler Otogarı’nın sert ve kaotik atmosferini ekrana taşıyan dizisi Veliaht’ın yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde tansiyonu yükselten sahneler sonrası, 14. bölüme dair ipuçlarını arayan seyirciler ‘Veliaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni fragmanına dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

A Spor

Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:39

Paylaş





ABONE OL

Veliaht 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Veliaht, 14. bölümüyle izleyiciyi ekrana çekmeye hazırlanıyor. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolde olduğu dizi, Esenler Otogarı'ndaki sert atmosferde şekillenen bir aile içi güç savaşını merkeze alıyor. Karslı kardeşler arasındaki rekabet ve entrika ile şekillenen dizi miras, güç ve intikam temalarını güçlü bir dramla buluşturuyor. Veliaht'ın 14. yeni bölüm fragman detaylarını haberimizde derledik...

Show TV Veliaht yeni bölüm fragmanı izle

Veliaht tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Veliaht yeni bölüm izle

VELİAHT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Veliaht'ın 12. Bölümünde; Esenler Otogarı'nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler.

Veliaht 12. bölüm konusu

Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa'yı Esenler Otogarı'nda saklamak için Timur'dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan'ın son çaresi Yahya'dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.

ASpor CANLI YAYIN