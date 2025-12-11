Veliaht 13. Bölüm TEK PARÇA izle! Veliaht yeni bölüm kesintisiz

Haberler

Show TV'nin gözde dizisi Veliaht, 4 Aralık Perşembe günü 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Derya'nın babasına ihanetinin sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Reyhan'ın cezaevinden kaçan kardeşi Doğa'yı saklama çabası ise gerilimi artıracak. Veliaht'ta bu hafta neler olacak? İşte Veliaht dizisi 12. bölüm konusu ve detayları...

Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:34

Veliaht 13. bölüm, 11 Aralık Perşembe akşamı Show TV'de yayınlandı. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler için Veliaht 13. bölüm izle seçeneğiyle tek parça ve HD formatta izleme imkanı sunuluyor. Veliaht 13. bölüm 11 Aralık Perşembe günü Show TV'de yayınlanırken, Esenler'de seçim sonuçları ve Karslı Konağı'ndaki büyük yüzleşme izleyicinin dikkatini çekti. Yahya'nın seçim zaferi yeni bir süreci başlatırken, Timur'un zekice kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskesini düşürdü. Kaçıranlar için Veliaht 13. bölüm izle seçeneğiyle bölümün tamamı tek parça HD olarak yayında. Yeni bölümde yaşanan tüm kritik gelişmeleri izleme linki üzerinden detaylı şekilde takip edebilirsiniz.

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

Seçimi Yahya'nın kazanmasıyla Esenler'de yeni bir dönem başlar. Timur'un ustaca kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskelerini düşürür ve Karslı Konağı'nda geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşanır.

Zülfikar'ın iktidarı devretmesiyle Timur'un önünde artık iki seçenek vardır: Tamirci Timur olarak evine ve annesine dönmek ya da Zafer Karslı olarak kalıp Esenler Otogarı'nda iktidar savaşına devam etmek…

VELİAHT OYUNCULARI

Timur Aslan: Akın Akınözü

Reyhan Karslı: Serra Arıtürk

Zülfikar Karslı: Ercan Kesal

Yahya Kaptan: Erkan Kolçak Köstendil

Derya Karslı: Hazal Türesan

Kudret Karslı: Derya Karadaş

Vezir Yılmaz: Tansu Biçer

Zafer Karslı: Bora Akkaş

Beyazıt Kurtaran: Erdem Şenocak

